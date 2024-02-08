Умеров сообщил об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ

«Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Я искренне благодарен Валерию Федоровичу за все его достижения и победы», — написал Умеров.

«Сражения 2022, 2023 и 2024 годов — это три разные реальности. 2024 год принесет новые перемены, к которым мы должны быть готовы. Необходимы новые подходы, новые стратегии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел встречу с Залужным, на которой предложил главнокомандующему ВСУ «и дальше быть в команде». Помимо этого главкому также предлагали занять должность посла Великобритании. Однако пока неизвестно, какой путь решит выбрать Залужный.