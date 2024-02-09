NYT: интервью Путина подчеркнуло его тактическую уверенность

Как указывает издание, "появление господина Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в то время, как его противники находятся в уязвимом положении: Украина испытывает трудности на поле боя, дальнейшая помощь [Киеву] застопорилась в Конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме по обе стороны Атлантического океана".