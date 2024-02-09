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Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

Известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Полная его версия появилась на сайте журналиста.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным
© flickr.com

Как и обещал Карлсон, интервью длится чуть более двух часов.

Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Песков: Путин давал интервью Карлсону на русском языке

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».

В свою очередь, в России сообщили, что администрация президента опубликует и видео, и полный транскрипт на русском и английском языках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что интервью появится на сайте Кремля утром 9 февраля.

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