Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

Известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Полная его версия появилась на сайте журналиста.

Как и обещал Карлсон, интервью длится чуть более двух часов.

Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».