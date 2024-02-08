Песков рассказал, на каком языке Путин давал интервью Такеру Карлсону

«Разумеется, на русском [давал интервью]. Президентский сайт есть на русском и на английском», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Об этом он сообщил во время конференц-колла.

Ранее Карлсон взял интервью у главы РФ. Оно выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени на странице журналиста в соцсети X. Также интервью выложат на сайте Кремля. Разговор затянулся на два часа.