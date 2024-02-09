Мировые СМИ написали об интервью Карлсона с Путиным

Ведущие мировые средства массовой информации написали об интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у президента России Владимира Путина.

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Цитаты из интервью появились на первых страницах британского телеканала Sky News, издания Guardian, Independent, Telegraph и Daily Mail. Кроме того, статью об этом разговоре опубликовала газета Financial Times.

Среди американских изданий тезисы из интервью Карлсона с Путиным опубликовали журнал Forbes, Variety Newsweek, газеты Daily Beast, Hill и New York Post.

Газеты Wall Street Journal и New York Times также написали материалы об интервью, а Washington Post ограничился карикатурой.

Среди европейских СМИ статью о Карлсоне и Путине выпустила газета Politico.