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Такер Карлсон выложил фото с интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети журналиста.

Такер Карлсон выложил фото с интервью с Путиным
© globallookpress.com

Согласно сообщению Карлсона, интервью будет опубликовано утром 9 января на сайте Кремля. Помимо этого, журналист также опубликовал первый кадр со съемок интервью — на нем можно увидеть Карлсона и Путина, которые сидят в представительском кабинете в Кремле.

Скриншот

Ранее Такер Карлсон прилетел с визитом в Россию, после чего объявил о том, что записал интервью с Владимиром Путиным.

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