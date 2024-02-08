Политолог оценил вероятность выхода Германии из Евросоюза
Политолог Дмитрий Леви в разговоре с Рамблером прокомментировал прозвучавшие в Германии заявления о возможном выходе страны из Евросоюза и оценил вероятность реализации подобного сценария.
В январе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что в случае победы ее партии на выборах ФРГ может выйти из Евросоюза. По словам политика, сначала АдГ попытается устранить «дефицит демократии» и полномочия Еврокомиссии посредством реформ, а если не выйдет, то прибегнет к крайней мере, как это сделала Великобритания. Вместе с тем эксперты уже подсчитали возможные потери Евросоюза в случае выхода ФРГ из Евросоюза, так называемого «Дексита».
Никто всерьез не думает о выходе Германии из ЕС, но причины подобного рода популистских обсуждений понятны: ФРГ переживает экономический кризис, выхода из которого пока не особенно видно, и стране нужно искать определенные пути, нужно проводить реформы, однако к ним не готово ни немецкое общество, ни Европейский союз в целом. При этом Германия является не только локомотивом европейской интеграции и локомотивом европейской экономики, но и донором по целому ряду брюссельских инициатив. Поэтому, с точки зрения популистов, логично вести рассуждения о том, что выход Германии из ЕС вроде бы как должен позволить что-то сэкономить и даст возможность «не платить этим брюссельским бюрократам, поддерживая их инициативы». Но на самом деле картинка совсем не такая. Дело в том, что Германия как развитая промышленная страна остро нуждается в большом рынке сбыта, в большом количестве потребителей ее товаров. И Евросоюз для Германии – это как раз такой канал для организации бизнеса, логистических цепочек и реализации товаров. Поэтому если Германия добровольно примет решение отказаться от этого рынка, отказаться от особых условий, действующих в рамках ЕС, например, от беспошлинного режима торговли, то это будет выстрелом себе даже не в ногу, а в голову.Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог
Эксперт подчеркнул, что заявления некоторых немецких политиков о «Декзите» являются популистскими.
«Это просто слова, которые бросаются в воздух. Это слова, которые, возможно, зацепят потенциального избирателя (протестного и, скорее всего, достаточно маргинального избирателя), но тем не менее это риторика, которая ведется в угоду моменту. Уверен, что через какое-то время подобные разговоры прекратятся в Германии, просто потому что весь хайп перейдет в какую-то другую сторону, а тема «Декзита» станет неактуальной. Полагаю, что вопрос о выходе Германии из ЕС не рассматривается серьезными экономистами и не присутствует в повестке дня в ФРГ», - отметил политолог.
Нынешняя ситуация в ФРГ не похожа на ту, которая сложилась в Великобритании перед принятием решения о выходе страны из Евросоюза, добавил Леви.
«Германия по сути выступила основателем европейской интеграции, и дальше все накручивалось вокруг как раз Германии, Италии и Франции. При этом Великобритания всегда стояла особняком. Основные претензии Лондона сводились не столько к экономике, сколько к недостаточной свободе политического участия в союзе. Это разные истории про разные проблемы, и сравнивать их не стоит», - заключил он.
Грядущие выборы в Европарламент могут серьезно изменить его структуру и сделать его «более пророссийским и менее зеленым», заявили ранее авторы издания Politico.