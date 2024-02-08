Политолог оценил вероятность выхода Германии из Евросоюза

Никто всерьез не думает о выходе Германии из ЕС, но причины подобного рода популистских обсуждений понятны: ФРГ переживает экономический кризис, выхода из которого пока не особенно видно, и стране нужно искать определенные пути, нужно проводить реформы, однако к ним не готово ни немецкое общество, ни Европейский союз в целом. При этом Германия является не только локомотивом европейской интеграции и локомотивом европейской экономики, но и донором по целому ряду брюссельских инициатив. Поэтому, с точки зрения популистов, логично вести рассуждения о том, что выход Германии из ЕС вроде бы как должен позволить что-то сэкономить и даст возможность «не платить этим брюссельским бюрократам, поддерживая их инициативы». Но на самом деле картинка совсем не такая. Дело в том, что Германия как развитая промышленная страна остро нуждается в большом рынке сбыта, в большом количестве потребителей ее товаров. И Евросоюз для Германии – это как раз такой канал для организации бизнеса, логистических цепочек и реализации товаров. Поэтому если Германия добровольно примет решение отказаться от этого рынка, отказаться от особых условий, действующих в рамках ЕС, например, от беспошлинного режима торговли, то это будет выстрелом себе даже не в ногу, а в голову.

Дмитрий Леви Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог