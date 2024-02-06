СМИ: Европарламент может стать более «пророссийским»

Грядущие выборы в Европарламент могут серьезно изменить его структуру и сделать «более пророссийским и менее зеленым». Об этом пишет Politico.

По данным опросов, в ряде европейских стран, в том числе Франции и Германии, растет поддержка крайне правых и националистических партий. И аналитики считают, что июльское голосование может привести их к власти и в Европарламенте, позволив получить до четверти мест.

При этом издание отмечает, что «правая угроза» становится для ЕС все более реальной, так как центристские партии утрачивают свои позиции на фоне экономического и миграционного кризиса и им вряд ли в ближайшее время удастся вновь заручиться доверием избирателей.

Европейский совет также постепенно становится все более «правым», в его состав уже входят крайне правый премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Венгрии Виктор Орбан и «его словацкий союзник» Роберт Фицо, говорится в статье.

В свою очередь источник издания в европейских дипломатических кругах предположил, что такая тенденция «может иметь далеко идущие последствия».

«Создается впечатление, что вот-вот наступит новый этап», - считает он.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. Жители ЕС выберут 720 депутатов на пятилетний срок. После этого между основными политическими группами будут распределены высшие посты в Европейском совете, Еврокомиссии (ЕК), Европарламенте и Европейской службе внешних связей.