ЕС опустошил свои запасы и не может дать Киеву больше снарядов

Европейский союз уже опустошил свои запасы и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Киеву больше снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который побывал в украинской столице.

«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии», — заявил он, указав, что «возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими».

«Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши вооруженные силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши», — указал Боррель.

По словам евродипломата, до марта 2024 года Евросоюз сможет в общей сложности предоставить Украине около 550-600 тыс. снарядов, а обещанный ранее 1 млн будет передан до конца текущего года. Как напомнил политик, ЕС уже на 40% увеличил свои соответствующие производственные мощности.

1 февраля Еврокомиссия пообещала выделить Киеву новые танки, вертолеты, средства противовоздушной обороны и 1 млн снарядов, но не к марту, как она обещала раньше, а к концу 2024 года.