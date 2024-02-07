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Боррель заявил, что Киеву не нужны дроны из Евросоюза

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший Украину с визитом, заявил, что Киеву не нужны дроны из Евросоюза. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Боррель заявил, что Киеву не нужны дроны из Евросоюза
© globallookpress.com

«Им не нужны дроны», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он посетил несколько предприятий и был удивлён возможностями Украины по производству дронов.

Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные преимущественно используют Starlink для управления беспилотниками.

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