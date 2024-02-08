Шольц: Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

Страны, входящие в Североатлантический альянс не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца .

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией», — сказал он.

Глава немецкого правительства отметил, что НАТО будут сопротивляться любым попыткам «втянуть» альянс в конфликт вокруг Украины. Он указал, что, несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить.