Шольц заявил о невозможности в одиночку поддерживать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ «недостаточно большая», чтобы в одиночку осуществлять военную помощь Вооружённым силам Украины.

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Об этом Шольц сказал в преддверии поездки в США, передаёт агентство Reuters.

По мнению Шольца, если Германия останется единственным источником военной помощи ВСУ, это может привести к «настоящей опасности».

«Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку», — подчеркнул он.