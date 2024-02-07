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Шольц: Германия «недостаточно большая», чтобы в одиночку поставлять ВСУ оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ «недостаточно большая», чтобы в одиночку осуществлять военную помощь Вооружённым силам Украины.

Шольц заявил о невозможности в одиночку поддерживать Украину
© RT на русском

Об этом Шольц сказал в преддверии поездки в США, передаёт агентство Reuters.

По мнению Шольца, если Германия останется единственным источником военной помощи ВСУ, это может привести к «настоящей опасности».

«Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку», — подчеркнул он.

ФРГ достигла предела поставок боеприпасов на Украину

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.

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