В США нашли пропавший вертолет

Спасатели обнаружили пропавший в США вертолет, поиски пяти морских пехотинцев, находившихся на его борту, продолжаются. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военных.

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Отмечается, что о состоянии вертолета CH-53E Super Stallion ничего неизвестно. Он следовал с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего.

«Воздушное судно было обнаружено гражданскими властями в Пайн-Вэлли, Калифорния, в 9:08 по времени тихоокеанского побережья 7 февраля 2024 года», — сообщили военные.

На данный момент продолжаются поиски пятерых морских пехотинцев. Все они приписаны к 361-й эскадрилье тяжелых вертолетов 16-й авиационной группы третьего авиакрыла. В поисках участвуют военные, управление шерифа Сан-Диего и представители прочих «многочисленных федеральных, региональных и местных структур».