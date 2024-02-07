В США нашли пропавший вертолет
Спасатели обнаружили пропавший в США вертолет, поиски пяти морских пехотинцев, находившихся на его борту, продолжаются. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военных.
Отмечается, что о состоянии вертолета CH-53E Super Stallion ничего неизвестно. Он следовал с базы под Лас-Вегасом в район Сан-Диего.
«Воздушное судно было обнаружено гражданскими властями в Пайн-Вэлли, Калифорния, в 9:08 по времени тихоокеанского побережья 7 февраля 2024 года», — сообщили военные.
На данный момент продолжаются поиски пятерых морских пехотинцев. Все они приписаны к 361-й эскадрилье тяжелых вертолетов 16-й авиационной группы третьего авиакрыла. В поисках участвуют военные, управление шерифа Сан-Диего и представители прочих «многочисленных федеральных, региональных и местных структур».
Ранее сообщалось, что в США пропал вертолет с пятью военными. Указывалось, что борт столкнулся со сложными метеоусловиями, после чего перестал выходить на связь.