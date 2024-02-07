В США пропал вертолет с пятью военными
Корпус морской пехоты США сообщает, что по пути из Невады в Калифорнию пропал американский военный вертолет с пятью военными на борту. Об этом сообщает ABC News.
Отмечается, что вертолет CH-53E Super Stallion перевозил морских пехотинцев в Сан-Диего. Однако во время полета воздушное судно столкнулось со «сложными метеоусловиями», после чего перестало выходить на связь.
В данный момент корпус морской пехоты запросил помощь экстренных служб, которые уже организовали поисковую операцию. При этом спасателям придется работать в сложных условиях пустынной местности Калифорнии.
Ранее бывший президент Чили погиб при крушении вертолета.
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