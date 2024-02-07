В CNN ответили на слова Карлсона о нежелании Запада брать интервью у Путина

Американский журналист и сотрудник телеканала CNN Мэттью Чэнс прокомментировал слова Такера Карлсона о том, что западные СМИ не хотят брать интервью у президента России Владимира Путина. По словам Чэнса, западные СМИ на протяжении многих лет пытались пообщаться с российским лидером. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил западные СМИ в нежелании разговаривать с Путиным. Позже эти слова опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам последнего, Кремль регулярно получает заявки на проведение интервью с Путиным, в том числе и от западных СМИ.

Теперь против слов Карлсона высказался и Чэнс — журналист заявил, что западные СМИ долгое время пытаются взять интервью у Путина, но Кремль игнорирует эти заявки.

«Вообще-то многие из нас, журналистов, запрашивали интервью с Путиным на протяжении многих лет, особенно после вторжения на Украину. Вопроса о том, что мы не "удосужились", быть не может», — заявил он.