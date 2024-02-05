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Комендантский час и тысячи пострадавших: кадры огненной катастрофы в Чили

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Люди на пляже в Вальпараисо, на фоне лесного пожара в заповеднике озера Пенуэлас
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Люди на пляже в Вальпараисо, на фоне лесного пожара в заповеднике озера Пенуэлас 
© EPA/TACC
Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар
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Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC
Дым от лесных пожаров в Чили над городом Винья-дель-Мар
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Дым от лесных пожаров в Чили над городом Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC
Пожарный на фоне лесных пожаров в районе канала Бигл, Винья-дель-Мар
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Пожарный на фоне лесных пожаров в районе канала Бигл, Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC

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Последствия лесных пожаров в Чили
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Последствия лесных пожаров в Чили  
© EPA/TACC
Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар
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Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC
Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар
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Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC
Последствия лесных пожаров в Чили
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Последствия лесных пожаров в Чили  
© EPA/TACC
Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар
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Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC

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Полиция на улицах города Винья-дель-Мар
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Полиция на улицах города Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC
Последствия лесных пожаров в Чили
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Последствия лесных пожаров в Чили  
© EPA/TACC
Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар
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Лесной пожар в Чили достиг города Винья-дель-Мар 
© EPA/TACC

64 человек погибли более 200 пропали без вести в результате лесных пожаров в Чили. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным властей, возгорания начались сразу в нескольких точках в труднодоступных местах. Через некоторое время пламя достигло густонаселенных районов на окраине города Винья-дель-Мар. Борьбу с огнем затрудняют необычайно высокие температуры, низкая влажность и высокая скорость ветра. Пламя уничтожило ботанический сад, основанный в 1931 году, без жилья остались не менее 1600 семей.

По словам губернатора региона Вальпараисо Родриго Мундака, существует вероятность умышленного поджога.

В Винья-дель-Маре и соседних городах Кильпуэ и Вилья-Алемана объявлен комендантский час в рамках усилий по предотвращению грабежей.

Последствия огненной катастрофы в Чили — в галерее «Рамблера».

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