Комендантский час и тысячи пострадавших: кадры огненной катастрофы в Чили
64 человек погибли более 200 пропали без вести в результате лесных пожаров в Чили. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным властей, возгорания начались сразу в нескольких точках в труднодоступных местах. Через некоторое время пламя достигло густонаселенных районов на окраине города Винья-дель-Мар. Борьбу с огнем затрудняют необычайно высокие температуры, низкая влажность и высокая скорость ветра. Пламя уничтожило ботанический сад, основанный в 1931 году, без жилья остались не менее 1600 семей.
По словам губернатора региона Вальпараисо Родриго Мундака, существует вероятность умышленного поджога.
В Винья-дель-Маре и соседних городах Кильпуэ и Вилья-Алемана объявлен комендантский час в рамках усилий по предотвращению грабежей.
Последствия огненной катастрофы в Чили — в галерее «Рамблера».