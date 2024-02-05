Комендантский час и тысячи пострадавших: кадры огненной катастрофы в Чили

64 человек погибли более 200 пропали без вести в результате лесных пожаров в Чили . Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным властей, возгорания начались сразу в нескольких точках в труднодоступных местах. Через некоторое время пламя достигло густонаселенных районов на окраине города Винья-дель-Мар. Борьбу с огнем затрудняют необычайно высокие температуры, низкая влажность и высокая скорость ветра. Пламя уничтожило ботанический сад, основанный в 1931 году, без жилья остались не менее 1600 семей.