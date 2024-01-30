Литва предложила Швеции защиту от России
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону защиту от России на острове Готланд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местную газету Svenska Dagbladet.
Такое заявление Ландсбергис сделал во время встречи с Кристерссоном и главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом в Стокгольме. По его словам, военные из Литвы могут оказать существенную помощь в обороне острова.
Ландсбергис добавил, что всерьез рассматривает риск военного конфликта между Россией и странами Балтии. При этом глава литовского МИД считает, что усиление военного присутствия на острове Готланд станет преимуществом для НАТО.
«Это должна обсуждать армия, но, если бы это произошло, я бы поддержал», — заявил он.
Напомним, что ранее Эстония, Латвия и Литва объявили о планах по созданию «линию обороны» на границе с Россией.