Литва предложила Швеции защиту от России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону защиту от России на острове Готланд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местную газету Svenska Dagbladet.

Такое заявление Ландсбергис сделал во время встречи с Кристерссоном и главой МИД Швеции Тобиасом Бильстремом в Стокгольме. По его словам, военные из Литвы могут оказать существенную помощь в обороне острова.

Ландсбергис добавил, что всерьез рассматривает риск военного конфликта между Россией и странами Балтии. При этом глава литовского МИД считает, что усиление военного присутствия на острове Готланд станет преимуществом для НАТО.

«Это должна обсуждать армия, но, если бы это произошло, я бы поддержал», — заявил он.