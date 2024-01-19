В Прибалтике договорились о «линии обороны» на границе с Россией

Эстония, Латвия и Литва планируют возвести «линию обороны» на границе с Россией
Министерство обороны Эстонии заявило о планах возвести совместную с Латвией и Литвой «балтийскую линию обороны» на границе с Россией. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.
Согласно сообщению ведомства, страны уже достигли договоренности о создании оборонительной линии вдоль восточных границ. При этом в Министерстве обороны Эстонии также добавили, что при реализации этого проекта необходимо «использовать время с умом».
«Страны Балтии договорились о создании балтийской линии обороны вдоль восточной границы. Крайне важно использовать время с умом, чтобы повысить готовность к обороне», — сказано в сообщении.
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