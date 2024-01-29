Американист объяснил суть конфликта властей Техаса с Белым домом

Конфликт произошел из-за режима контроля на американо-мексиканской границе. Он связан с тем, что администрация Байдена на протяжении трех последних лет вела курс на полную отмену пропускного контроля на границе. Граница как таковая была демонтирована, и через нее хлынуло огромное число людей. За эти три года, по некоторым данным, ее пересекло от трех до восьми миллионов человек, значительная часть из которых перешла границу Мексики в районе Техаса. И все это, помимо прочего, связано с бизнесом, с оборотом наркотиков, с распространением организованной преступности. То есть речь идет не просто о нелегальных мигрантах, которые ищут работу в США или хотят там жить, — ситуация сложилась довольно серьезная... Но дело в том, что, согласно американскому законодательству, граница страны – это сфера ответственности федерального правительства, в частности погранслужбы США, которая отвечает за режим на 20-мильном участке вглубь американской территории. И в последнее время число переходящих границу людей стало зашкаливать, в декабре, например, ее пересекло 302 тыс. человек. То есть, по сути, ее переходило порядка 10 тыс. человек в день. При этом сотрудникам погранслужбы дали указание не задерживать мигрантов и не препятствовать их переходу границы. И поэтому терпение штата Техас лопнуло, там взяли власть в свои руки и стали за собственный счет укреплять границу. Фактически это означает ее закрытие для незаконных мигрантов. Самым действенным методом стала установка колючей проволоки на берегах пограничной реки Рио Гранде. Однако ранее Верховный суд США разрешил (не предписал) федеральным властям демонтировать колючую проволоку и ограждения, чему власти Техаса не подчинились. Губернатор штата заявил, что не собирается выполнять указание Верховного суда. Он воспользовался рядом положений в американской конституции, смысл которых состоит в том, что при определенных условиях суверенитет штата важнее сферы полномочий федерального правительства. И это привело к конфликту. Сейчас в Техасе продолжают предпринимать меры по укреплению границ.

Владимир Васильев Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН