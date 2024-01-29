Американист объяснил суть конфликта властей Техаса с Белым домом
Американист Владимир Васильев в разговоре с Рамблером рассказал о причинах конфликта властей американского штата Техас с Белым домом, а также оценил его влияние на предстоящие выборы президента США.
Губернатор штата Техас Грег Эббот ранее объявил, что бездействие президента США привело к потоку нелегалов, которое сравнимо с вторжением в страну. По его словам, раз президент не в состоянии справиться с охраной границы, Техас будет вести эту борьбу своими силами. Эббот активировал 1-ю статью конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на Вашингтон, и закрыл границу с Мексикой.
Конфликт произошел из-за режима контроля на американо-мексиканской границе. Он связан с тем, что администрация Байдена на протяжении трех последних лет вела курс на полную отмену пропускного контроля на границе. Граница как таковая была демонтирована, и через нее хлынуло огромное число людей. За эти три года, по некоторым данным, ее пересекло от трех до восьми миллионов человек, значительная часть из которых перешла границу Мексики в районе Техаса. И все это, помимо прочего, связано с бизнесом, с оборотом наркотиков, с распространением организованной преступности. То есть речь идет не просто о нелегальных мигрантах, которые ищут работу в США или хотят там жить, — ситуация сложилась довольно серьезная... Но дело в том, что, согласно американскому законодательству, граница страны – это сфера ответственности федерального правительства, в частности погранслужбы США, которая отвечает за режим на 20-мильном участке вглубь американской территории. И в последнее время число переходящих границу людей стало зашкаливать, в декабре, например, ее пересекло 302 тыс. человек. То есть, по сути, ее переходило порядка 10 тыс. человек в день. При этом сотрудникам погранслужбы дали указание не задерживать мигрантов и не препятствовать их переходу границы. И поэтому терпение штата Техас лопнуло, там взяли власть в свои руки и стали за собственный счет укреплять границу. Фактически это означает ее закрытие для незаконных мигрантов. Самым действенным методом стала установка колючей проволоки на берегах пограничной реки Рио Гранде. Однако ранее Верховный суд США разрешил (не предписал) федеральным властям демонтировать колючую проволоку и ограждения, чему власти Техаса не подчинились. Губернатор штата заявил, что не собирается выполнять указание Верховного суда. Он воспользовался рядом положений в американской конституции, смысл которых состоит в том, что при определенных условиях суверенитет штата важнее сферы полномочий федерального правительства. И это привело к конфликту. Сейчас в Техасе продолжают предпринимать меры по укреплению границ.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
Говоря о возникающих в связи конфликтом политических рисках для Вашингтона, эксперт напомнил, что губернаторы 25 американских штатов обвинили нынешнюю администрацию президента США в нежелании защищать американскую границу и поддержали власти Техаса.
«Более того, некоторые штаты, такие как Южная Дакота, заявили, что тоже рассматривают границы своих штатов как суверенные и тоже принимают меры по их укреплению. И такая поддержка инициативы штата Техас – это принципиально важный момент. Из-за неконтролируемого потока мигрантов страдает не только Техас, но и другие республиканские штаты, как там считают... Все это резко ослабляет основы американской федерации. Техас может принять свои решения и ввести тот режим охраны границы, который существовал при президентстве Дональда Трампа. Но администрация [президента США Джо] Байдена по внутриполитическим соображениям не может пойти на подобного рода вещи – это уже станет ударом по ее электорату, в особенности по латиноамериканцам, считающим, что границы должны быть максимально прозрачными. Так что сейчас довольно сложно сказать, как будет развиваться конфликт. Но, например, в 1957 году тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр ходе конфликта в городе Литл-Рок, связанном с сегрегацией, федерализировал Национальную гвардию и ввел туда войска. Правда тогда надо было защищать афроамериканских студентов, которых не пускали в школы... Сейчас же в Америке коренным образом изменилась внутриполитическая ситуация, изменился институт политической власти. Грубо говоря, если в 1957 году во главе страны стоял боевой генерал, то сейчас непонятно, кто и стоит - недееспособный Байден», — сказал эксперт.
Продолжение конфликта между властями Техаса и администрацией Байдена лишний раз подчеркнет, что «у современной Америке нет президента», считает Васильев.
«Это подчеркнет, что нынешнего президента и нынешние федеральные власти США никто не слушает. И тут создается ситуация, при которой определенные выгоды [на выборах главы государства] может получить именно кандидат от Республиканской партии - Дональд Трамп, который поддержал действия штата Техас. Это тоже является элементом политической борьбы в рамках недавно начавшейся активной фазы президентской гонки. Возможно, от того, чье слово в конфликте станет решающим, будет зависеть выбор американцев. Если ситуация в дальнейшем сложится не по сценарию Байдена, то это станет мощным сигналом для замены главы государства по итогам выборов 2024 года», — заключил специалист.
Ранее сообщалось о планах властей Техаса установить колючую проволоку по всей границе штата.