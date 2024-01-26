Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защитить Техас от мигрантов

«Президент Байден и его администрация сделали американцев и страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов, проникающих через южную границу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Ассоциации республиканских губернаторов.

Главы 25 штатов отметили, что вместо соблюдения закона и защиты границы страны глава Белого дома и его администрация «подает в суд на Техас» за действия, направленные на защиту граждан США «от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов», которым удается проникнуть на территорию Штатов.