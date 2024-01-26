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В США не согласны с обвинением Израиля в геноциде судом ООН

Представитель Госдепа США заявил, что Белый дом считает необоснованными обвинения Израиля в геноциде, которое сделал Международный суд ООН. Об этом сообщает Reuters.

США отреагировали на обвинения Израиля судом ООН в геноциде
© globallookpress.com

По его словам, власти США согласны с постановлением Международного суда ООН о том, что Израиль может предпринять ответные действия на нападение ХАМАС от 7 декабря. Однако собеседник издания добавил, что Белый дом не согласен с обвинениями Израиля в геноциде.

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«Мы по-прежнему считаем, что обвинения в геноциде необоснованны, и отмечаем, что суд в своем решении не сделал вывода о геноциде и не призвал к прекращению огня, а призвал к безоговорочному, немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС», — заявил он.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

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