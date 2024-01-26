Израиль обязали предотвратить геноцид в секторе Газа

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, заявила председатель суда Джоан Донохью. При оглашении решения по иску ЮАР к Израилю она обратила внимание на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, пишет ТАСС.

Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде, — отметила она.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия и США могут повлиять на Израиль и ХАМАС во избежание эскалации конфликта в секторе Газа. Он признался, что не стал бы поднимать вопрос о признании действий ЦАХАЛ в Газе геноцидом, как этого добивались власти ЮАР в суде ООН. Сенатор считает, что вопрос о геноциде в Газе — тема очень серьезная, которую еще нужно изучить.

Ранее издание Haaretz сообщало, что власти Израиля обеспокоены тем, что Международный суд ООН может обвинить страну в геноциде палестинцев в Газе из-за иска, поданного ЮАР. По данным газеты, ЦАХАЛ уже предупредила о реальной угрозе вердикта с требованием о прекращении огня.