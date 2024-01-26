$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

В Испании зафиксирован новый климатический рекорд

Испания установила новый климатический рекорд — температура в январе в Кальесе достигла плюс 30,7 градусов. Об этом сообщает The Standard со ссылкой на данные метеорологического агентства AEMET.

В Испании зафиксирован новый климатический рекорд
© globallookpress.com

Отмечается, что это стало самой высокой температурой, которую когда-либо регистрировали в Испании в январе.

«В других городах Испании температура достигла плюс 28 градусов. При этом в Андалусии на юге страны столбики термометра не превысили плюс 26 градусов», — говорится в тексте.

Ученые связали высокие температуры, сухие и ветреные условия во многих частях мира с изменением климата.

Ранее эколог Ольга Куричева спрогнозировала, что к 2100 году в России потеплеет на пять-десять градусов.

В мире
Испания
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости