В Испании зафиксирован новый климатический рекорд

Испания установила новый климатический рекорд — температура в январе в Кальесе достигла плюс 30,7 градусов. Об этом сообщает The Standard со ссылкой на данные метеорологического агентства AEMET.

Отмечается, что это стало самой высокой температурой, которую когда-либо регистрировали в Испании в январе.

«В других городах Испании температура достигла плюс 28 градусов. При этом в Андалусии на юге страны столбики термометра не превысили плюс 26 градусов», — говорится в тексте.

Ученые связали высокие температуры, сухие и ветреные условия во многих частях мира с изменением климата.