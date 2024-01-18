Ученый:: к концу века в России потеплеет на десять градусов

Климат в России к 2100 году может потеплеть на 5-10 градусов, предположила научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Ольга Куричева. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее оценке, потепление в целом на планете может достигнуть 2-5 градусов. В России среднегодовая температура может повыситься на 5-10 градусов и даже выше. Она добавила, что уровень океана вырастет еще на 20-50 см.

В странах, расположенных в северных широтах, в том числе, и в России, потепление климата происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете, уточнила эколог.

Куричева отметила, что рост температуры несет определенные риски для страны. В частности, он приведет к лесным пожарам, дефициту воды в южных регионах.