Эксперт: в ближайшее время может начаться война между Южной и Северной Кореей
Военный эксперт Алексей Борзенко заявил, что в ближайшее время может начаться война между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению Борзенко, на такое развитие событий указывает количество вооружения в этих странах, а также многолетняя история напряженных отношений. При этом эксперт считает, что от возможной войны между КНДР и Южной Кореей выиграют США, которые получат возможность «усилить влияние в регионе».
«Столько лет в их отношениях все на такой ниточке, поэтому все возможно. При том количестве оружия, которое есть в обеих Кореях, все может вспыхнуть. Это бочка с порохом, которая стоит в углу кухни недалеко от плиты с 1953 года. При наличии армии Северной Кореи при определенных раскладах может быть быстро нанесен удар по Сеулу», — заявил эксперт.
Ранее угрозу войны между Северной и Южной Кореей оценили в США.