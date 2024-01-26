«Столько лет в их отношениях все на такой ниточке, поэтому все возможно. При том количестве оружия, которое есть в обеих Кореях, все может вспыхнуть. Это бочка с порохом, которая стоит в углу кухни недалеко от плиты с 1953 года. При наличии армии Северной Кореи при определенных раскладах может быть быстро нанесен удар по Сеулу», — заявил эксперт.