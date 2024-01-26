В США оценили угрозу со стороны Северной Кореи
США на данный момент не видят признаков военной угрозы со стороны Северной Кореи, Вашингтон отслеживает действия КНДР. Об этом агентству Yonhap заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник.
"Хотя в настоящее время мы не видим признаков прямой военной угрозы, мы продолжаем отслеживать риск военных действий КНДР против Южной Кореи и Японии в тесной консультации с нашими союзниками из РК и Японии", - заявил чиновник.
Он также подчеркнул хорошее сотрудничество в сфере безопасности между Сеулом и Вашингтоном и их трехстороннее сотрудничество с Японией.
24 января сообщалось, что Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет.
Южнокорейская армия усилила наблюдение и сообщила о дальнейшем тесном сотрудничестве с американскими военными в наблюдении за активностью Пхеньяна.