Украина пригласила на «саммит мира» в Швейцарии Си Цзиньпина
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина официально приглашает председателя КНР Си Цзиньпина посетить «саммит мира» в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.
Жовква также добавил, что участие в саммите Китая будет очень важным событием для Украины. По его словам, Киев работает над тем, чтобы донести это и до китайской стороны — в том числе, привлекая к этому партнеров из других стран.
«Конечно, мы приглашаем Китай принять участие в саммите, на высшем уровне, на уровне председателя Китайской Народной Республики. <...> Участие Китая будет очень важно для нас. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите», — рассказал он.
Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что «саммит мира» в Швейцарии «обречен на провал».