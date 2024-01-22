В России сочли идею о мирной конференции по Украине обреченной на провал

Швейцария подключилась к обреченной на провал идее, согласившись на предложение Киева об организации конференции по Украине на основе так называемой «формулы мира» президента Владимира Зеленского, не учитывающей позицию Москвы. Об этом заявил в интервью газете Sonntags Zeitung посол России в Берне Сергей Гармонин.

Как считает дипломат, эта «формула мира», которую Киев при поддержке Запада рассматривает как не имеющую альтернативы, «не может быть платформой для серьезного диалога».

«Возможности для участия в таком формате мы не видим», — сказал Гармонин.

Посол пояснил, что в отсутствие России «"мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату"», а без участия Москвы любые разговоры об урегулировании на Украине «бессмысленны и лишены каких-либо перспектив».

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна намерена провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. При этом она усомнилась, что Россия будет принимать участие в саммите.