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В России сочли идею о мирной конференции по Украине обреченной на провал

Швейцария подключилась к обреченной на провал идее, согласившись на предложение Киева об организации конференции по Украине на основе так называемой «формулы мира» президента Владимира Зеленского, не учитывающей позицию Москвы. Об этом заявил в интервью газете Sonntags Zeitung посол России в Берне Сергей Гармонин.

В России сочли идею о мирной конференции по Украине обреченной на провал
© РИА Новости

Как считает дипломат, эта «формула мира», которую Киев при поддержке Запада рассматривает как не имеющую альтернативы, «не может быть платформой для серьезного диалога».

«Возможности для участия в таком формате мы не видим», — сказал Гармонин.

Посол пояснил, что в отсутствие России «"мирный саммит" будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату"», а без участия Москвы любые разговоры об урегулировании на Украине «бессмысленны и лишены каких-либо перспектив».

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна намерена провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. При этом она усомнилась, что Россия будет принимать участие в саммите.

Ранее сообщалось, что Швейцария может разрешить въезд находящимся под санкциями гражданам России в случае проведения в стране мирных переговоров по Украине. Так пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш прокомментировал заявление Амхерд о просьбе президента Украины Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине.

Маск поддержал желание Зеленского провести мирный саммит по Украине

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