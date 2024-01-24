Трамп заявил о ненависти администрации Байдена к США

"Они [члены нынешней администрации], должно быть, ненавидят нашу страну. Потому что нет другой причины, по которой они могут делать то, что делают", - сказал он на встрече со сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию вел телеканал Fox News.