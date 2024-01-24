Хейли поздравила Трампа с победой на первых праймериз в Нью-Гэмпшире
Экс-представитель США при ООН Никки Хейли поздравила своего конкурента по борьбе за республиканскую номинацию Дональда Трампа с победой на первых в стране праймериз, которые прошли во вторник в штате Нью-Гэмпшир, пишет РИА Новости.
"Я хочу поздравить Дональда Трампа с его победой сегодня. Он ее заслужил. Я хочу это признать", - заявила она, выступая перед своими сторонниками.
При этом Хейли добавила, что у нее в запасе еще "десятки штатов". А следующие праймериз пройдут в Южной Каролине, где ранее она являлась губернатором.
Республиканка призналась, что отдавала свой голос за Трампа дважды.
"Я была горда тем, что служила Америке в его кабинете. Я во многом соглашаюсь с его политикой. Я решила вступить в гонку, потому что беспокоюсь о будущем нашей страны", - подчеркнула она.
Напомним, что Хейли - единственная соперница Трампа в Республиканской партии, которая не пожелала выходить из предвыборной гонки вслед за коллегами. На прошлой неделе она заявила, что в случае избрания намерена помиловать Дональда Трампа.