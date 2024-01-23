Гутерриш назвал число погибших в Газе сотрудников ООН

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что в секторе Газа погибло уже 153 сотрудника организации. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что 7 октября 2023 года несколько приграничных районов Израиля стали целью массированной атаки боевого крыла палестинского движения ХАМАС. Во время нападения бойцы ХАМАС практиковали захват заложников среди мирного населения. В ответ на эту атаку израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также начале ответной наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.