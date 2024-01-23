Стало известно о последствиях подземных толчков в Казахстане

В МЧС Казахстана заявили, что в ряде социально значимых объектов Алма-Атинской области обнаружили трещины и повреждения. Причиной названы подземные толчки, которые ощущались в регионе 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

Отмечается, что трещины были обнаружены в 19 объектах. Насколько найденные повреждения угрожают социально значимым объектам, в МЧС не уточнили.

«По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах. По состоянию на 20:00 (17:00 по мск — прим. ред.) обстановка в городе Алматы стабильная», — рассказали в МЧС.