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Стало известно о последствиях подземных толчков в Казахстане

В МЧС Казахстана заявили, что в ряде социально значимых объектов Алма-Атинской области обнаружили трещины и повреждения. Причиной названы подземные толчки, которые ощущались в регионе 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

Стало известно о последствиях подземных толчков в Казахстане
© РИА Новости

Отмечается, что трещины были обнаружены в 19 объектах. Насколько найденные повреждения угрожают социально значимым объектам, в МЧС не уточнили.

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«По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах. По состоянию на 20:00 (17:00 по мск — прим. ред.) обстановка в городе Алматы стабильная», — рассказали в МЧС.

Напомним, что ранее на границе Китая и Киргизии были зафиксированы три землетрясения. Последствия одного из них были заметны в Алма-Ате, в виде подземных толчков.

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