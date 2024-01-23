Названо количество пострадавших из-за землетрясения в Казахстане

Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате, трое из них выпрыгнули из окон вторых и третьих этажей. Lenta.ru

Двое из трех пострадавших после проведенного обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжелое, он госпитализирован, указали в управлении. По его данным, еще пятеро людей получили травмы, выбегая из дома. После оказания необходимой медицинской помощи их также отправили на амбулаторное лечение. ТАСС