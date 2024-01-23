Востоковед оценил вероятность нового перемирия между Израилем и ХАМАС

«У этого были свои исторические причины, появившиеся в ходе развития израильской государственности. И поскольку освободить заложников силовым путем Израилю не удается, то левые израильские политики, а также родственники заложников все активнее требуют идти на любые меры ради их освобождения. Например, один из депутатов из оппозиционной партии "Еш атид" сказал, что Израиль должен сделать ради этого «все, что угодно». Это означает, что Израиль должен согласиться с требованиями ХАМАС. А условия ХАМАС по освобождению заложников — это полное прекращение боевых действий без выхода группировки из сектора Газа, но с выходом сил Израиля с севера сектора, который он в настоящее время контролирует, а также освобождение из израильских тюрем всех палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Речь идет о более чем 5 тыс. заключенных - даже о тех из них, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября 2023 года. И вот под давлением эмоций в израильском обществе нарастает активность людей, которые готовы пойти на требования ХАМАС. Две трети израильтян занимают более жесткую, правую позицию, но треть из них готова к уступкам. Поэтому из-за этого серьезного внутреннего давления руководство страны рассматривает различные варианты, которые будут для Израиля хоть как-то приемлемы. Если же Израиль просто согласится с требованиями ХАМАС, то это будет означать его полное поражение, это придаст воюющим с ним группировкам моральной уверенности, а атаки, подобные той, что произошла 7 октября, будут повторяться», - заявил специалист.