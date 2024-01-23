Востоковед оценил вероятность нового перемирия между Израилем и ХАМАС
Востоковед Александр Каргин в разговоре с Рамблером оценил возможность заключения договоренности о временном перемирии между радикальной исламистской группировкой ХАМАС и Израилем в секторе Газа.
Интернет-портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что Израиль через катарских и египетских посредников предложил радикальному движению ХАМАС прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца при одном условии — при освобождении всех заложников. Однако предложение «не включает соглашение о прекращении войны». Вместе с тем, по данным CNN, директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа предложил лидерам исламистской группировки ХАМАС покинуть сектор Газа в рамках более широких переговоров о прекращении огня.
В ХАМАС уже объявили, что видят своей окончательной целью создание религиозного палестинского государства, в том числе на территории Израиля. Было заявление руководства группировки о том, что оно не подтверждает «принцип двух государств для двух народов». То есть оно выступает против того, чтобы Израиль и Палестина сосуществовали. Таким образом, в этих условиях долгосрочное мирное соглашение невозможно. Другой вопрос заключается в том, на какие тактические соглашения готов пойти ХАМАС для достижения своей глобальной цели.Александр Каргин Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Говоря о готовности Иерусалима пойти на временное перемирие ради освобождения заложников, эксперт отметил, что израильское общество «крайне эмоционально и истерично».
«У этого были свои исторические причины, появившиеся в ходе развития израильской государственности. И поскольку освободить заложников силовым путем Израилю не удается, то левые израильские политики, а также родственники заложников все активнее требуют идти на любые меры ради их освобождения. Например, один из депутатов из оппозиционной партии "Еш атид" сказал, что Израиль должен сделать ради этого «все, что угодно». Это означает, что Израиль должен согласиться с требованиями ХАМАС. А условия ХАМАС по освобождению заложников — это полное прекращение боевых действий без выхода группировки из сектора Газа, но с выходом сил Израиля с севера сектора, который он в настоящее время контролирует, а также освобождение из израильских тюрем всех палестинских заключенных, осужденных за терроризм. Речь идет о более чем 5 тыс. заключенных - даже о тех из них, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября 2023 года. И вот под давлением эмоций в израильском обществе нарастает активность людей, которые готовы пойти на требования ХАМАС. Две трети израильтян занимают более жесткую, правую позицию, но треть из них готова к уступкам. Поэтому из-за этого серьезного внутреннего давления руководство страны рассматривает различные варианты, которые будут для Израиля хоть как-то приемлемы. Если же Израиль просто согласится с требованиями ХАМАС, то это будет означать его полное поражение, это придаст воюющим с ним группировкам моральной уверенности, а атаки, подобные той, что произошла 7 октября, будут повторяться», - заявил специалист.
В сложившейся на данный момент ситуации стороны конфликта не сумеют договориться о перемирии, считает Каргин.
«Сейчас перемирие достигнуто не будет. В настоящее время в ХАМАС видят наличие внутриизраильского фактора и надеются выиграть побольше. При этом жесткий курс [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху, заявившего, что Израиль будет сражаться до полной победы, пользуется поддержкой большинства жителей страны. Поэтому он не пойдет на варианты ХАМАС, а ХАМАС не пойдет на варианты Нетаньяху. Но это не означает, что перемирие не будет достигнуто в дальнейшем. Стороны могут заключить соответствующее соглашение, и оно в любом случае будет временным. Ну а потом будет новая война, поскольку ни одна из сторон конфликта по факту не добьется своих окончательных целей», - заключил он.
Группа родственников израильтян, которые были захвачены в заложники во время вторжения ХАМАС 7 октября и сейчас удерживаются в секторе Газа, ранее ворвалась на заседание парламента в Иерусалиме с требованием, чтобы власти предпринимали больше усилий для их освобождения.