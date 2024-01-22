Родственники пленных израильтян ворвались в парламент, требуя решительных мер

Группа родственников израильтян, которые были захвачены в заложники во время вторжения ХАМАС 7 октября и сейчас удерживаются в секторе Газа, ворвалась на заседание парламента в Иерусалиме с требованием, чтобы власти предпринимали больше усилий для их освобождения. Об этом пишет Reuters.

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«Акция, в которой приняли участие около 20 человек, сигнализировала о растущем внутреннем несогласии на четвертом месяце войны в Газе против ХАМАС», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, одна из женщин держала фотографии трех захваченных членов семьи. Другие протестующие, одетые в черные футболки, держали плакаты и скандировали: «Освободите их сейчас, сейчас, сейчас!».

Ранее в израильской Хайфе состоялся согласованный митинг против войны в секторе Газа, он собрал порядка 300 человек.