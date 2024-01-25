Однопартийцы Байдена засомневались в его победе на выборах

Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах
Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером возможного выборного реванша с предшественником на посту Дональдом Трампом.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, законодатели-демократы отметили, что американских избирателей беспокоит возраст Байдена, а партия теряет голоса из-за высоких цен и военных действий в секторе Газа.
«Они считают Байдена аутсайдером», — говорится в публикации.
Ранее Трамп предположил, что Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах.
Также американский предприниматель Илон Маск заявил, что не будет голосовать за Байдена на выборах президента США.