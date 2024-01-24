Байден назвал соперника на выборах президента США

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах в стране станет Дональд Трамп .

«Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico .

Так Байден отреагировал на итоги праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, которые состоялись 23 января. Согласно прогнозу Associated Press, Трамп побеждает с результатом 54,9% голосов, у Никки Хейли – 43,2%. Трамп уже объявил себя победителем.