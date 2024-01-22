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Евросоюз создаст миссию по защите судов в Красном море

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что альянс договорился создать миссию по защите судов в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз создаст миссию по защите судов в Красном море
© РИА Новости

Такое заявление Боррель сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе. По его словам, министры иностранных дел 27 стран альянса пришли к соглашению о необходимости создания подобной миссии.

«Мы согласились установить европейскую миссию в Красном море и обсудили разные возможности такой миссии», — заявил он.

Напомним, что 15 декабря контейнеровоз из Дании стал целью ракетного обстрела со стороны йеменских хуситов в водах Красного моря. В ответ на это власти США объявили о создании международной коалиции, которая займется защитой коммерческих кораблей в регионе.

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