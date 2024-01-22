Евросоюз создаст миссию по защите судов в Красном море

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что альянс договорился создать миссию по защите судов в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Боррель сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе. По его словам, министры иностранных дел 27 стран альянса пришли к соглашению о необходимости создания подобной миссии.

«Мы согласились установить европейскую миссию в Красном море и обсудили разные возможности такой миссии», — заявил он.