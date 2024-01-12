США с союзниками нанесли удар почти по тридцати позициям в Йемене

Представитель Пентагона заявил, что в ходе удара по позициям хуситов в Йемене вооружённые силы США и союзников атаковали почти тридцать разных локаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что во время атаки было использовано более 150 боеприпасов. По словам собеседника, результаты ударов ещё оцениваются, однако число жертв, вероятно, будет небольшим. Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что США ожидают ответных действий со стороны хуситов — на данный момент был зафиксирован запуск одной ракеты, но она не достигла цели.