Организатор «Евровидения» объяснил разницу между бойкотом Израиля и России
Европейский вещательный союз, известный как организатор музыкального конкурса «Евровидение», объяснил своё решение не бойкотировать участника из Израиля на фоне ситуации в секторе Газа. Кроме того, в союзе также объяснили, чем бойкот Израиля отличается от недопуска до конкурса России. Об этом сообщает Der Spiegel.
Ранее ряд артистов и общественных деятелей из Исландии, Норвегии и Финляндии призвали организаторов «Евровидения» не допустить до программы исполнителя из Израиля. Европейский вещательный союз ответил на этот призыв отказом. Организаторы конкурса подчеркнули, что мероприятие носит неполитический характер.
При этом, после начала СВО в феврале 2022 года, Европейский вещательный союз запретил доступ к конкурсу любым исполнителям из России, объявив, что «участие России дискредитировало бы конкурс, учитывая беспрецедентный кризис на Украине». На вопрос о том, чем отличаются российская и израильская ситуация, организаторы объяснили, что «конфликт в секторе Газа был спровоцирован». Кроме того, Европейский вещательный союз также добавил, что ранее из состава союза были исключены три российские организации — ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино», что делает дальнейшее сотрудничество с Москвой невозможным.
Напомним, что 7 октября Израиль подвергся массированной атаке боевого крыла палестинского движения ХАМАС. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа.