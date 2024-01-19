Организатор «Евровидения» объяснил разницу между бойкотом Израиля и России

Европейский вещательный союз, известный как организатор музыкального конкурса «Евровидение», объяснил своё решение не бойкотировать участника из Израиля на фоне ситуации в секторе Газа. Кроме того, в союзе также объяснили, чем бойкот Израиля отличается от недопуска до конкурса России . Об этом сообщает Der Spiegel.

При этом, после начала СВО в феврале 2022 года, Европейский вещательный союз запретил доступ к конкурсу любым исполнителям из России, объявив, что «участие России дискредитировало бы конкурс, учитывая беспрецедентный кризис на Украине». На вопрос о том, чем отличаются российская и израильская ситуация, организаторы объяснили, что «конфликт в секторе Газа был спровоцирован». Кроме того, Европейский вещательный союз также добавил, что ранее из состава союза были исключены три российские организации — ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино», что делает дальнейшее сотрудничество с Москвой невозможным.