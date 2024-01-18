К 2100 году 43% американских городов могут столкнуться с сокращением населения

Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго сообщили, что к 2100 году около 43% городов в США могут столкнуться со значительным сокращением населения. Текст исследования опубликован в научном журнале Nature.

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В основе исследования лежат пять климатических прогнозов на ближайшее будущее, которые были разработаны Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Каждый из пяти прогнозов описывает тот или иной сценарий развития человечества на ближайшие сто лет. Согласно полученным данным, многие города на Среднем Западе и севере США могут столкнуться с резким сокращением населения до 2100 года.

Подобная участь может настигнуть в том числе и несколько крупных городов — Цинциннати, Питтсбург, Буффало, Сент-Луис, Мемфис, Балтимор, Милуоки, Детройт, Кливленд, Толедо, Батон-Руж, Лансинг, Хартфорд и Бирмингем. По предварительным подсчетам, спад населения в них может достигнуть 12-23%, что приведет к «беспрецедентным проблемам». К возможным последствиям исследователи отнесли разрушение сферы услуг, а также выход из строя ряда городских систем — общественного транспорта, водоснабжения, электричества и интернет-связи.

При этом исследователи подчеркивают, что население этих городов не вымрет, но массово сменит место жительства. Это также приведет к росту населения ещё в 40% городов США. К таким городам исследователи отнесли Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Атланта, Хьюстон, Филадельфия, Сан-Франциско, Денвер, Солт-Лейк-Сити, Феникс, Шарлотта, Остин, Оклахома-Сити и Сан-Антонио.

«Нам необходимо отойти от планирования, основанного на росте, чтобы поддерживать и обеспечивать устойчивую инфраструктуру для всех этих городов», — заявила автор исследования Уттара Сутрадхар.