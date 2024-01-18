Politico: Ситуация с делегацией Китая в Давосе стала ударом для Украины
Отказ делегации Китая от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стал ударом для Киева. Об этом пишет американское издание Politico.
В материале отмечается, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе.
"Но Владимира Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Киева", - цитирует РИА Новости автора статьи. По его словам, данное решение китайской делегации оправдано намеренным нежеланием.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил сожаление из-за того, что Китай не принял участие в переговорах по так называемой "формуле мира" Киева. Он подчеркнул, что украинские власти продолжат приглашать Пекин на эти встречи, так как Китай - это "влиятельная страна".