Politico: Ситуация с делегацией Китая в Давосе стала ударом для Украины

Отказ делегации Китая от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским стал ударом для Киева. Об этом пишет американское издание Politico.

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В материале отмечается, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе.

"Но Владимира Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Киева", - цитирует РИА Новости автора статьи. По его словам, данное решение китайской делегации оправдано намеренным нежеланием.