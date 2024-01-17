Зеленский: встреча с премьером Китая не планировалась
Владимир Зеленский прокомментировал публикацию в газете Politico о том, что Китай отказал Украине во встрече. Он отметил, что не планировал встречу с китайской делегацией в Давосе, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.
Украинский политик отметил, что встреча должна была соответствовать его рангу. Премьер-министр Украины мог бы провести переговоры с премьером Китая, добавил Зеленский. А он, как глава страны, «с радостью бы встретился с лидером Китая» Си Цзиньпином.
«Насколько я знаю, [в КНР] Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что Пекин отклонил просьбу Киева о проведении в Давосе встречи между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и украинской стороной.