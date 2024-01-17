Владимир Зеленский прокомментировал публикацию в газете Politico о том, что Китай отказал Украине во встрече. Он отметил, что не планировал встречу с китайской делегацией в Давосе, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ.

Украинский политик отметил, что встреча должна была соответствовать его рангу. Премьер-министр Украины мог бы провести переговоры с премьером Китая, добавил Зеленский. А он, как глава страны, «с радостью бы встретился с лидером Китая» Си Цзиньпином.

«Насколько я знаю, [в КНР] Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — подчеркнул Зеленский.