МИД Палестины призвал мир признать "террористами" израильтян на Западном берегу
Министерство иностранных дел Палестины призвало международные организации добавить живущих на Западном берегу реки Иордан израильтян в списки международных террористов.
Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети Х. В МИД указали, что цель этого состоит в том, чтобы связать международную позицию и позицию США, отвергающую терроризм поселенческих ополчений, с санкциями, заставляющими Израиль расформировать и разоружить этих поселенцев. Правительство Израиля ранее подвергалось критике за расширение незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан - территориях, формально считающихся палестинскими. Европейский союз объявлял о планах ввести санкции в отношении наиболее активных израильских поселенцев, ответственных за нападения на палестинцев.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.
15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава. Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.