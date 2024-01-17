МИД Палестины призвал мир признать "террористами" израильтян на Западном берегу

Министерство иностранных дел Палестины призвало международные организации добавить живущих на Западном берегу реки Иордан израильтян в списки международных террористов.

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Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в соцсети Х. В МИД указали, что цель этого состоит в том, чтобы связать международную позицию и позицию США, отвергающую терроризм поселенческих ополчений, с санкциями, заставляющими Израиль расформировать и разоружить этих поселенцев. Правительство Израиля ранее подвергалось критике за расширение незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан - территориях, формально считающихся палестинскими. Европейский союз объявлял о планах ввести санкции в отношении наиболее активных израильских поселенцев, ответственных за нападения на палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.