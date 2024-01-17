WSJ: разногласия в военном кабинете Израиля угрожают операции в секторе Газа

Разногласия в военном кабинете Израиля могут привести к подрыву военной стратегии страны в секторе Газа на решающем этапе конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. В статье говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и бывший глава израильской армии Бенни Ганц публично расходятся во взглядах на два вопроса: следует ли Израилю вести переговоры, чтобы положить конец конфликту и освободить заложников, и кто должен управлять сектором Газа после окончания войны.

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Противоречия в руководстве Израиля обострились из-за давления Вашингтона, требующего не допускать пострадавших среди мирного населения, а также из-за того, что власти не смогли вернуть всех заложников, подчеркивает WSJ. Издание отмечает, что бывший глава армии выступает за переговоры с ХАМАС ради возвращения около 130 заложников, в то время как премьер-министр и глава минобороны считают, что только военное давление вынудит группировку пойти на уступки.