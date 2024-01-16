Евросоюз внес политического лидера ХАМАС в Газе в перечень террористов
Евросоюз включил в перечень террористов политического лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как пояснили в Евросоюзе, Синвара считают ответственным за массированную атаку ХАМАС на приграничные районы Израиля, которая произошла 7 октября и стала причиной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Отмечается, что теперь все средства и активы лидера ХАМАС в странах-членах Евросоюза будут заморожены.
«Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении одного физлица в список террористов. Это решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года. Эти санкции вступают в силу с сегодняшнего дня. В список включен один из политических лидеров ХАМАС Яхья Синвар. После включения в список все средства и активы Яхьи Синвара в странах-членах ЕС подлежат замораживанию. Операторам в ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы», — сказано в заявлении Евросоюза.
Напомним, что 7 октября Израиль стал целью атаки со стороны ХАМАС, во время которой бойцы палестинского движения практиковали захват заложников. В ответ израильские власти объявили о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа.