Евросоюз внес политического лидера ХАМАС в Газе в перечень террористов

«Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении одного физлица в список террористов. Это решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года. Эти санкции вступают в силу с сегодняшнего дня. В список включен один из политических лидеров ХАМАС Яхья Синвар. После включения в список все средства и активы Яхьи Синвара в странах-членах ЕС подлежат замораживанию. Операторам в ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы», — сказано в заявлении Евросоюза.