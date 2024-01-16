Неизвестный ложно сообщил в 911 о пожаре в Белом доме

Директор по связям с общественностью пожарной службы округа Колумбия Ной Грей заявил, что в 911 поступил ложный звонок о пожаре в Белом доме. Об этом сообщает The Hill.

По словам Грея, после звонка к зданию Белого дома были отправлены подразделения спасателей, но после проверки стало ясно, что пожара в здании нет. Он также добавил, что в этот момент президент США Джо Байден находился в резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Грей также добавил, что на ситуацию не последовало какой-либо реакции со стороны спецназа. При этом в Секретной службе США отказались комментировать инцидент.