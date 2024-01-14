Белый дом эвакуировали из-за протеста в поддержку Палестины
Секретная служба США перевела представителей СМИ и сотрудников Белого дома в другое место во время протеста сторонников Палестины в Вашингтоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление службы.
В документе подчеркивается, что в ходе демонстрации у комплекса Белого дома часть ограждения получила «временные повреждения». Группы поддержки секретной службы быстро устранили их, однако в целях безопасности было решено переместить сотрудников Белого дома и представителей СМИ в другое место. При этом не уточняется, куда конкретно отвели эти две группы.
Как уточняется в заявлении секретной службы США, в связи с маршем не было произведено никаких арестов, а Белому дому и зданиям в округе не нанесли ущерба.
Накануне десятки тысяч человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в центре Вашингтона, она проходила всего в паре кварталов от Белого дома. Они призывали «положить конец геноциду в Газе» и «прекратить финансирование апартеида со стороны Израиля». Участники протеста также требовали привлечь правительство Израиля к ответственности за «преступления против человечности».