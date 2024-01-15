Власти Маврикия ввели комендантский час из-за урагана
Власти Маврикия установили комендантский час из-за урагана «Белаль». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание L'Express.
Отмечается, что «Белаль» движется к Маврикию со стороны Индийского океана, что уже вызвало ливни и потопы в столице страны Порт-Луи, в которых погиб один человек. В связи с этим власти объявили 15 января нерабочим днем, а также освободили от занятий всех учащихся.
Согласно сообщению главы национальной полиции Анила Кумар Дипа, комендантский час установлен с 22:00 15 января до 12:00 16 января по местному времени. Всем нарушителям грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (около 2,3 тысячи долларов) или даже тюремное заключение сроком до двух лет.
Ранее стало известно, что под удар урагана «Белаль» в Порт-Луи попало около 300 российских туристов.