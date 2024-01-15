Власти Маврикия ввели комендантский час из-за урагана

Власти Маврикия установили комендантский час из-за урагана «Белаль». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание L'Express.

Отмечается, что «Белаль» движется к Маврикию со стороны Индийского океана, что уже вызвало ливни и потопы в столице страны Порт-Луи, в которых погиб один человек. В связи с этим власти объявили 15 января нерабочим днем, а также освободили от занятий всех учащихся.

Согласно сообщению главы национальной полиции Анила Кумар Дипа, комендантский час установлен с 22:00 15 января до 12:00 16 января по местному времени. Всем нарушителям грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (около 2,3 тысячи долларов) или даже тюремное заключение сроком до двух лет.