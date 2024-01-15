На Маврикии в Порт-Луи порядка 300 туристов из России попали под сильнейший ураган Белаль. Порывы ветра составляли 200 км/ч, был объявлен фиолетовый уровень тревоги. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Около 300 российских туристов оказались заперты посреди сильнейшего урагана в Порт-Луи на Маврикии», — передает канал.

Уточняется, что при урагане порывы ветра составляли 200 км/ч, были восьмиметровые волны и жуткий ливень. Также была объявлена фиолетовая тревога (наивысший уровень тревоги — прим. URA.RU).

Циклон Белаль недавно пришел на небольшой остров в Индийском океане. В частности, он прошел недалеко от Мадагаскара. При этом автомобили на улицах утонули в воде, люди пытаются спасти свои вещи, ураган третьей категории пока не закончился.